Picantísimas declaraciones de Dalila contra Karina La Princesita: "Me parece un poco mala leche y maleducada"

Las dos son referentes de la movida tropical en nuestro país y después de que una faltó al show de la otra se desató el escándalo. Hace una semana Karina La Princesita, en plena actuación en el Gran Rex, acusó a Dalila (49) de bajarse del dueto que iban a hacer, 15 minutos antes del comienzo del recital. Luego la santafesina se excusó diciendo que había avisado temprano ese mismo día, pero el conflicto ya estaba instalado.

Ahora fue Dalila quien estuvo como invitada en Confrontados y se mostró enojadísima con su colega: ''Me molesta que en este momento tenga la onda de ‘soy la estrella y vos estás en la tele por mí’. Vos hablás al pedo, si no hablaras al pedo yo no estaría teniendo que aclarar nada’’, arrancó diciendo, picantísima.

“Yo te avisé, Karina, si vos no me creíste ya es un problema que escapa de mí. No sé cómo te movés con tu staff, tampoco sabés todo lo que pasó o no pasó cuando vos estuviste afuera. No sabés cómo se manejó el ambiente, pero ella en un momento eligió hacer su vida privada como prioridad y está perfecto”, la chicaneó.

“Yo anímicamente no me sentía bien para estar al lado de ella. Ella está mostrando una persona que supuestamente es humilde y que supuestamente no le preocupan estas cosas. Entonces, si no le preocupa para qué sale a hablar de todo lo que compró, todo lo que tiene”, lanzó, durísima. “Cuando la vi en el teatro me parece que fue un poco mala leche porque yo nunca salí a hablar mal de ella. Me parece una maleducada, a mí me han plantado un montón de veces y no dije nada”, siguió.

Dalila siguió firme en su postura: “Yo le avisé a las siete de la mañana, en realidad no a ella, sino a su manager o a no sé quién. Pregunté si se podía hablar con ella porque nosotros a esa hora terminamos de trabajar y después a la tarde le avisó mi hijo. Después que ella salga a decir lo que se le cante”, criticó a La Princesita.

Picante, la cantante también se metió con el romance que tuvo Karina con el Kun Agüero: ''Ella muestra una persona que supuestamente es humilde, que supuestamente no le preocupa el tema. ¿Para qué sale a hablar del tema, entonces? Si yo me pongo forr... como ella tendría que decir ‘no, mami, yo no salí con ningún jugador’. Ella no tenía la fama que tenía antes de salir con el Kun, entonces seamos realistas, no la careteemos. La humildad pasa por otro lado”, arrojó, filosísima. “Mucha gente piensa que abandonó su carrera y a sus fans por un novio, y ahora ver esta Karina... Esta no es la Karina humilde que vino sufrida porque el Kun la dejó”, siguió, envalentonada.

“Su intención es querer perjudicarme y no se por qué cuando yo con ella nunca me metí. Yo no me voy a colgar de tus tet..., tengo 22 años cantando. Lo que sí me gustaría es que baje un cambio conmigo porque yo nunca la molesté", finalizó Dalila declarándole la guerra a Karina La Princesita.