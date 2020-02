Picante versión de Yanina Latorre sobre la salida de Angie Balbiani de Intrusos: "La esposa del conductor cree que lo bebotea"

Esta temporada de Intrusos tendrá muchos cambios debido a los 20 años del ciclo y Ángel de Brito aseguró en la radio que uno de ellos será la partida de Angie Balbiani.

Yanina Latorre contó más detalles de la salida de la periodista en Los Ángeles de la Mañana: “Hubo muchos problemas e internas. A ella la contratan por amiga de Pampita, porque es nueva en esto del panelismo, y la terminan echando por amiga de Pampita. Nunca pudo separar el aire de la vida. No le pedían que la critique, pero sí que llevara data. Cuando tuvieron la primicia del casamiento de Pampita, lo dijo Adrián Pallares y no ella”.

“Empezó a tener problemas con los compañeros porque en el verano es complicado; producir todos los temas, el rating no es el mismo, son pocos en producción y no está Jorge. Parece que últimamente ella tiraba chistes malos al aire y desinflaba los temas”, reveló Yanina.

Yanina: "A la esposa del conductor no le cae bien Angie.Ella cree que lo bebotea. Para mí, no" G-plus

La versión más explosiva llegó cuando hizo referencia a un rumor que involucra a Romina Pereiro, esposa de Jorge Rial: “Después también el año pasado habría habido un problema, del que se habló mucho y hubo un rumor. A la esposa del conductor no le cae bien Angie. De hecho, el año pasado quedó muy claro porque invitaron al casamiento a todos los panelistas, menos a Guido Zaffora y a ella. Y la señora de Rial, que es la que hacía la lista, para marcar bien la diferencia, termina invitando a Guido, que era muy nuevo en el panel. Y Angie no fue invitada”.

Pícaro, De Brito le preguntó “¿Porque se parece a Loly Antoniale (ex de Rial)?” y Yanina respondió: “Ella cree que lo bebotea. Para mí, no. Pero hubo todo ese tipo de rencillas. Existió. Quedo todo muy incómodo para Jorge. Ahora que no está él, y es menos incómodo, le avisaron que quedaba desafectada”.