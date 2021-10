Picante teoría de Yanina Latorre sobre el romance de Sabrina Rojas con el Tucu López: "Para mí lo hace para molestar a Luciano Castro"

Este martes en Los Ángeles de la Mañana, Maite Peñoñori volvió a revelar la existencia de un romance que había pasado inadvertido para los integrantes de la farándula, y sobre todo para Sabrina Rojas ya que uno de los integrantes es Luciano Castro. La panelista mandó al frente al galán luego de que lo vieran a los besos en un gimnasio con Flor Vigna, la ex bicampeona de La Academia, y Yanina Latorre volvió a opinar sobre el tema.

Luego de que Ángel de Brito diera a conocer el nombre del galán de Pequeñas Victorias como uno de los integrantes de la pareja, Yanina Latorre dejó salir su decepción. “Lo amo. Yo no puedo creer que ellos dos ya tengan pareja. Estoy como mal. ¡Yo soy una vieja que creía que iban a volver! Para mí, iban hasta el fin del mundo”, explicó, antes de que otra panelista comparara su silencio con el blanqueo de Sabrina Rojas y el Tucu López.

“Para mí, lo hace para molestarlo a Luciano. Quizá, inconscientemente es un llamado de atención”, señaló Yanina, fiel a su estilo. “No, una mujer es incapaz de hacer eso”, ironizó Ángel de Brito, mientras que Mariana Brey opinaba que, para ella, “es una estrategia demasiado infantil”.

“Pero a veces no es una estrategia, es lo que te sale”, dijo Yanina Latorre con el objeto de justificar a Sabrina Rojas, y a continuación hizo foco en las ganas de la exmodelo de saber algo sobre la nueva pareja del papá de sus hijos. “¿Te acordás que cuando vino acá me dijo que no le contaba nada? Me preguntó si yo no sabía el nombre. En un momento trascendió que tenía una novia y ella me dijo en el corte que ella le cuenta todo y le dice, pero él de su vida privada no le cuenta nada. Y ella quería saber”, explicó la panelista sobre la vida privada de Luciano Castro.