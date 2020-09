Picante teoría de Rodrigo Lussich sobre el presente amoroso de Tinelli con Valdés: "Marcelo le sacó los likes a los posteos de Guillermina"

Hace unas semanas Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés volvieron a aparecer unidos en sus redes sociales confirmando el rumor de que estaba otra vez juntos, superando una nueva crisis en su pareja. Sin embargo, Rodrigo Lussich en Intrusos destacó en su sección de "Los escandalones” un llamativo gesto 2.0 del conductor que lo llevó a poner en dudas la vuelta.

“Como Juariu ando buscando en las redes y a plantear mis dudas. Hay algo que no me cierra. Algo pasa que Tinelli le sacó los likes a Guillermina Valdés. Le había puesto like y se los sacó. Le deja solo el like cuando esta el hijo”, aseguró, mientras repasa publicaciones de la exmodelo sin el “corazoncito” del conductor.

"Algo pasa que Tinelli le sacó los likes a Guillermina Valdés. Le había puesto like y se los sacó. Le deja solo el like cuando esta el hijo". G-plus

Mientras el periodista ejemplificaba con otros posteos donde Marcelo brillaba por su ausencia en Instagram. Jorge Rial defendió al animador de ShowMatch. “Pero a veces no los ves o no estás tanto en Instagram”, intentó explicarlo, pero Rodrigo siguió firme.

"¿Está reconciliación de Tinelli y Guillermina Valdés va bien?". G-plus

“¿Te acabás de reconciliar y no respondés los likes? Aparte, los que más los siguen dicen que él le había puesto ‘me gusta’ y lo sacó. Es peor que haberlo olvidado”, señaló Rodrigo Lussich. “¿Está reconciliación de Tinelli y Guillermina Valdés va bien?”, se preguntó, filoso.