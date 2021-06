Picante sincericidio de Jimena Barón sobre su fallida reconciliación con Osvaldo: "Pensé 'esto va a ser circunstancial pero qué bien la voy a pasar'"

En las últimas horas se conocieron imágenes del próximo videoclip de Jimena Barón y los usuarios de redes sociales notaron lo parecido que es el co protagonista de Ya no te extraño a Daniel Osvaldo. En diálogo con Hay que ver, la jurado de La Academia justificó su fallida convivencia en cuarentena con su ex aludiendo que “no fue la única” y en el hecho de que pensó que iba “a ser circunstancial” y que “la iba a pasar bien”.

Consultada por el parecido del modelo Fernando Gonçalves Lema a Osvaldo, Jimena habló de su mudanza junto a Momo a la casa de su ex hace exactamente un año y los comentarios negativos que eso le generó en sus redes. “Después todas entendieron que vino la cuarentena, estuvieron encerrados y todas estuvieron con los ex y alguna cagada se mandaron. Yo, siempre pionera al menos”, dijo la cantante, divertida.

Con mucho humor, Jimena bromeó: "La culpa es de Morrison. Nadie lo dice en las notas, nadie lo entiende pero es el pibe ese" G-plus

“Yo no pienso, por eso me pasan las cosas que me pasan. Mi psicóloga me dice que tengo que pensar antes de hacer las cosas”, agregó Barón. Pero cuando el notero le consultó si se fue a la casa de Osvaldo con la intención de “encaminar la relación” o si creyó que iba a ser algo “circunstancial”, ella apeló a su estilo desenfadado para responder.

"Pensé 'esto va a ser circunstancial pero qué bien la voy a pasar'", dijo, Jimena Barón y depositó, con humor, en Momo la responsabilidad de lo ocurrido. “La culpa es de Morrison. Nadie lo dice en las notas, nadie lo entiende pero es el pibe ese”, concluyó.