Supieron trabajar juntos y comparten “rubro”. Sin embargo, Jorge Rial y Susana Roccasalvo parecen no tener mucho más en común…

Enfrentados hace años, los periodistas de espectáculos protagonizaron un nuevo cruce: ella disparó desde la televisión y él salió al cruce en Twitter.

De visita en Siempre Show (lunes a viernes de 20 a 21 hs por Ciudad Magazine), Susana aseguró “Jorge Rial ya está viejo”, y el conductor de Intrusos compartió en Twitter una captura de Roccasalvo con esa frase en el videograph. Irónico, escribió: “Si lo dice ella...”.

Susana aseguró “Jorge Rial ya está viejo” y el conductor de Intrusos compartió en Twitter una captura de Roccasalvo con esa frase en el videograph. Irónico, escribió: “Si lo dice ella...”. G-plus

Meses atrás, Susana habló a fondo con La Nación sobre su pelea con Rial: “Hace veinte años que estoy prohibida por Jorge Rial. Siempre se llenó la boca diciendo que yo lo prohibí y eso no es así, dado que él trabajó siempre en América (…) La que está prohibida - y me lo dijeron todos los dueños que tuvo el canal- soy yo. ‘No queremos problemas con Rial, no queremos que Jorge se enoje’, es lo que me argumentan”.