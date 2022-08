Picante respuesta de Guillermina Valdés sobre si pasaría 30 noches con sus ex, Marcelo Tinelli y Sebastián Ortega

Pasaron tres meses desde que Guillermina Valdés confirmó su separación de Marcelo Tinelli, y la empresaria fue contundente respecto de si podría convivir con sus ex, entre los cuales incluyó a Sebastián Ortega, cuando le preguntaron por la película 30 noches con mi ex.

"No sé tanto la trama. Yo hoy no le doy 30 noches a nadie. Pero porque me las estoy dando a mí misma. Nada más", respondió con humor la madre de Lorenzo Tinelli cuando le preguntaron si le daría asilo a Marcelo, jugando con la película protagonizada y dirigida por Adrián Suar.

Entonces, la periodista de Socios del Espectáculo indagó si a Ortega sí le daría la chace de pasar un mes en su casa, y Guillermina Valdés enfatizó: "Es un montón 30 noches, además. A Sebastián, tampoco. A nadie. Al perro que es un divino. Tengo un galgo ruso hermoso, divino".

"Yo hoy no le doy 30 noches a nadie", respondió contundente Guillermina G-plus

GUILLERMINA VALDÉS HABLÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE REHACER SU VIDA AMOROSA

Madre de Dante, Paloma y Helena Ortega fruto de sus 14 años con Sebastián Ortega, y de Lolo Tinelli, fruto de sus 9 años con Marcelo Tinelli, en estos momentos Guillermina Valdés disfruta de la soledad.

"Por ahora conocer a alguien, no. Yo creo que el amor es con uno y ahí viene todo lo bueno que tiene que venir luego. Estuve muchos años en pareja", reflexionó.

"En total, entre tres hombres, fueron 28 años en pareja, es una situación de estado estar en pareja, que lo re disfruté, viví, aprendí, pero digo esto (de la soltería) está bueno", concluyó Guillermina Valdés.