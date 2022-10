Picante respuesta de Estefi Berardi tras ser elegida "la peor vestida" en los Martín Fierro de la Radio

Estefi Berardi le respondió con todo a La jaula de la moda, luego de ser señalada con la famosa peor vestida en la fiesta de los Martín Fierro de la Radio.

"¡Te mataron con el vestido!", le dijo Carmen Barbieri a su panelista en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine). Al tanto de las críticas, Berardi reaccionó: "Los de La Jaula de la moda son unos falsos".

Más sobre este tema Estefi Berardi relató su explosivo cruce con Tamara Pettinato en los Martín Fierro de Radio

"¿Por qué no gustó tu vestido?", le preguntó la conductora a Estefi, mientras en pantalla mostraban su look: un vestido fucsia, corto, con un pico al costado.

"Los de La Jaula de la moda son unos falsos... Les molesta todo lo que es juvenil". G-plus

Desdramatizando las críticas y ninguneando a los famosos que opinaron de ella en TV, contestó: "No tengo ni idea. Habría que preguntarles a ellos. Igual vi que opinaron dos personas que de moda no tienen ni idea: Facu Mazzei y Lola Cordero. De moda no saben. No sé qué dijeron Caprarola o Fabián Medina Flores".

"A Los de la jaula les molesta todo lo que es juvenil. Ven fucsia y lo ven como un montón. Es el color del momento, de la temporada. Quizás no lo sabían", agregó la panelista. Y cerro su filosa respuesta con contundencia: "Que hablen de mí me aumenta el ego. A mí me encanta. Que sigan criticándome".

ESTEFI BERARDI FUE ELEGIDA COMO LA PEOR VESTIDA EN LOS MARTÍN FIERRO DE LA RADIO

El sábado pasado, Estefi Berardi asistió por primera vez a la ceremonia de los Martín Fierro de la Radio y su look fue calificado como "el peor" en La jaula de la moda, por Fabián Medina Flores, y los invitados del día Facu Mazzei y Lola Cordero.

"Que hablen de mí me aumenta el ego. A mí me encanta. Que sigan criticándome". G-plus

"No lo vio al espejo. No sabe cómo posarlo", dijo Medina Flores sobre el outfit de la panelista de Mañanísima y LAM.

Más sobre este tema La advertencia en vivo de Carmen Barbieri a Estefi Berardi por no cumplir una promesa: "Dios no castiga, pero no prometas"

Más picante, Lola Cordero señaló: "El que hizo el vestido, no se despertó a la hora de hacerlo de la cintura para abajo... Le quedaba grande. Ella tiene un lomazo, pero no supo vender el vestido", Lola Cordero.

Y Facu Mazzei aportó su picante granito de arena: "Es una divina, pero no me gustó. No se benefició".