Picante reacción de Yanina Latorre al ver el video de Karina Jelinek a los besos con Florencia Parisse: "Lo bueno es que siempre tengo razón"

En medio de su ilusión por convertirse en mamá y luego de contar que una amiga pondría su vientre para que ella pudiera cumplir su sueño, Karina Jelinek se mostró a los besos con Flor Parisse tras los rumores de romance.

Entonces, Ángel de Brito replicó la nota de Ciudad que mostraba el video de las chicas besándose e informaba: "Karina Jelinek se mostró a los besos con Florencia Parisse tras las versiones de noviazgo: '¿Cuál es mi comida favorita? Vos'.

Picante, etiquetó a Yanina Latorre. Fiel a su estilo y redoblando la apuesta, la panelista expresó: "Lo bueno es que siempre tengo razón".

¿El motivo? A mediados de agosto de 2020, Yanina había revelado que Karina estaba en pareja y conviviendo con Flor. En ese entonces, la modelo se había enojado con la "angelita" por haber hablado de su sexualidad antes que ella.

"Me calenté porque no tiene que hablar de mi intimidad ni nada de eso. Yo nunca me metí con ella", había dicho.

¿Qué dirá ahora?