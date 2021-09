La picante reacción de Yanina Latorre porque Laurita Fernández mostró una foto donde se lo ve a Nico Cabré: "¿Tan retorcida es?"

En los últimos días surgió fuerte un rumor que señalaba que Laurita Fernández y Nicolás Cabré habían vuelto a formar pareja, algo que ellos se encargaron de desmentir categóricamente. Sin embargo, un pequeño trabajo de edición que la conductora publicó en Instagram le permitió a Juariu descubrir el reflejo del actor en una ventana, por lo que ambos quedaron expuestos.

“Cómo la ensartó Juariu a Laurita con Cabré y el reflejo. O sea, Juariu dice que Laurita lo hizo a propósito para blanquear a Cabré. En la foto que publicó Laurita en las redes sociales, la editás y poco y se puede ver que fue Cabré quien la sacó”, dijo Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana. “¿Tan retorcida puede ser? O sea, cómo pierden la energía. Blanquealo directo, grabalo sin que se vea la cara”, dijo Yanina Latorre, crítica con la supuesta estrategia de la conductora de El club de las divorciadas.

Maite Peñoñori se aventuró a decir que Laurita Fernández “es bastante floja con la tecnología y las redes”, y eso provocó que Yanina volviera a la carga: “¿Qué va a ser floja? ¡Es más viva!”, agregó. “En ese mismo departamento donde estaban comienzo pizza ese día, otro día pidieron helado. Llamó Laura a la heladería y bajó Cabré a buscarlo. ¡Si no quiere que se sepa, baja ella! Después Cabré le hizo un asado en la casa esa. (…) Nunca dejaron de verse, esa es la realidad. No quieren oficializar porque no están de novios formalmente, pero se siguen frecuentando y la pandemia se prestó para que muchos vuelvan con los ex que estaban más a mano”, completó Ángel de Brito.