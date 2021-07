Picante reacción de Lourdes Sánchez ante la negativa de Jimena Barón de darle una nota: "¿Quiénes son?"

Indignada, Lourdes Sánchez le hizo un fuerte reclamo a una de las figuras de La Academia de ShowMatch (eltrece). La conductora de La previa de la Academia (Ciudad Magazine) se enojó porque una miembro del jurado, Jimena Barón, no quiso darle una nota a su programa.

Lejos de guardarse la bronca, se descargó al aire. "El Chato (Prada) no me escucha. Juntemos firmas, no puede ser. ¿Quiénes son?”, se quejó después de que le golpearan la puerta del camarín durante dos minutos y ella no saliera.

Aunque Jimena se convirtió en íntima amiga de Lizardo Ponce, que conduce junto con Lourdes el programa de espectáculos de Ciudad Magazine, no cedió ante el pedido del show de charlar un ratito antes de salir al aire en ShowMatch.

¿Lo conseguirán?