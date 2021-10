Picante reacción de Jimena Barón cuando Melina Lezcano le quiso ir a hablar al camarín: "Frente a cámaras no es el lugar"

Jimena Barón dejó en claro que no cree en el pedido de disculpas público de Melina Lezcano y por eso cuando la cantante fue a buscarla a su camarín no la atendió. En diálogo con La Previa de La Academia (lunes a viernes de 20 a 21 hs. por Ciudad Magazine), la actriz habló de la actitud de su colega, la ex de su actual novio, Matías Palleiro.

“Me vino a golpear la puerta. Me tengo que ir a un asado, tengo el vino acá y ya arrancó, perdón. Yo con cámaras no, no me gusta. Si hay algo para charlar me parece que no es el lugar y que hay que hacerlo de forma privada, ya de forma pública viene haciendo bastante. Si uno es realmente sincero, tiene ganas de hablar y aclarar cosas, acá no es el lugar”, expresó la jurado de ShowMatch.

"Pero siendo del ambiente sabes que en un vivo, si me nombras, va a tener eco, de hecho al toque salió en todos lados". G-plus

Luego, Jimena dejó en claro que no tiene nada que disculparle a Lezcano: “No la tengo que disculpar chicos, ella puede hacer lo que quiera. Pasa que bueno, el contar eso, dijo ‘Jimena está con tal persona’, siento que siendo del medio uno sabe que eso va a generar mucho y yo estaba viviendo mi intimidad de manera privada y obviamente yo sé que sabe que al decirlo se va a armar quilombo y va a salir todo a la luz”.

Finalmente, el cronista le consultó si cree que realmente Melina dio a conocer su relación con Matías ‘sin querer’ y Barón respondió: “No, para mí no. Si sos verdulero sí, porque no conoces del ambiente, pero siendo del ambiente sabes que en un vivo, si me nombras, va a tener eco. De hecho al toque salió en todos lados. El tema que cantó también me llamó la atención, fue raro, yo no me sentí muy cómoda”.