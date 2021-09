La picante reacción de Jimena Barón con Ángel de Brito por acusarla de darle 'voto amigo' a Lizardo Ponce: "Es la primera vez que le doy alto puntaje"

Jimena Barón reaccionó sin filtros al tweet que publicó Ángel de Brito tras puntuar alto a Lizardo Ponce en su última perfomance. En diálogo con La Previa de La Academia (lunes a viernes 20 a 21 hs. por Ciudad Magazine), la actriz se mostró molesta con el periodista y aclaró que es la primera vez que le pone buen puntaje a su amigo.

“’Voto amigo’ twiteó Ángel de Brito por tu voto al señor”, le comentó el notero a la jurado de ShowMatch en el corte del programa de Marcelo Tinelli mientras se sacaba una foto con el participante y aprovechó para responderle picantísima a su compañero: “Ay que se vaya a cagar, es la primera vez que le pongo buena nota, yo soy tremenda con él”.

Por su parte, De Brito retrucó las palabras de Jimena. “¡Qué me importa lo que diga Jimena Barón, no me importa nada! Se la pasó meses diciendo ‘yo tengo que ser justa’ y ahora viene este, no hace nada, no baila, y ella dice que lo vio bien. Eso porque van juntos a emborracharse a la fiesta esta, se cubren los secretos y ella se lo canjea con puntaje”, sentenció, re picante.