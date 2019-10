El picante posteo de la hermana de Fabián Cubero tras el reclamo de Nicole Neumann por el Día de la Madre

En las últimas horas, Nicole Neumann sorprendió al mostrarse dolida porque no recibió ningún tipo de mensaje de Fabián Cubero, su exmarido y padre de sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, el último domingo por el Día de la Madre.

“No me mando nada de nada. Increíble, por el vínculo que tuvimos toda la vida, y por las hijas que compartimos. Parí, amamanté y crié a sus tres hijas. Pero yo ya no espero nada”, expresó en diálogo con Por si las Moscas en La Once Diez.

Luego, cuando Ángel de Brito se preguntó si Nicole seguía enamorada de Cubero, la top retrucó contundente: “¡Me desenamoré hace 5 años! Pero sigue siendo el papá de mis tres hijas, alguien importantísimo en mi vida, ¿se entiende? ¿O es solo para evolucionados?”.

Horas más tarde, De Brito compartió a través de Twitter una captura de una Story de Instagram de Soledad Cubero, hermana de Fabián.

Muy picante, Soledad expresó: “La reflexión del día cuando escucho la TV”. Y publicó una silueta de una mujer con algunas de las siguientes características: “Es incapaz de amar a otro. Solamente se ama a sí mismo. Es una persona egocéntrica, insegura, arrogante y dictatorial. Siente que el mundo debe girar en torno a el o ella. Impone, utiliza y manipula a los demás en su provecho. Se ha acostumbrado más a recibir que a dar”.

Si bien la hermana del jugador nunca mencionó a sus excuñada, la pregunta resultó inevitable entre los seguidores de Ángel: ¿fue un mensaje irónico para Nicole?