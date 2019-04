El picante posteo de Analía Franchín al ver la foto de Luciana Salazar en la tapa del Bailando

Un verdadero escándalo se desató luego de que Analía Franchín comparara en Intrusos la relación de Marley con su hijo Mirko y la de Luciana Salazar con la pequeña Matilda.

Indignada, Luli le reprochó a la periodista que haya opinado de su rol de madre: “Dejá de hablar de mi hija cuando no tenés ni la menor idea de nada. Dejá de ser mala leche conmigo y con ella. ¡¡¡Ya te pasaste de la raya!!! Conmigo no y menos que te metas con mi hija. ¡¡¡Mala mina sos!!! ¡¡¡Con los hijos, no!!! Basura @analiafranchin, no te lo voy a permitir”.

Pero Franchín redobló la apuesta y salió al cruce: “Esto es lo único que voy a contar de todas las conversaciones privadas que tuvimos con Salazar. Luciana me dijo que Martín Redrado le tenía miedo porque ella tenía una gran cantidad de mensajes y videos en los que él estaba involucrado”.

Picante, en las últimas horas, Analía realizó la clásica sección de “pasando revista” a través de Instagram Stories y al analizar las fotos que realizaron los participantes de Bailando 2019 para Gente le dedicó un posteo muy filoso a Luli.

Al compartir la foto de Salazar junto a su bailarín, escribió: “Una preciosidad”… ¡y agregó un gif de Chucky, el muñeco diabólico!

Esta pelea, sin dudas, continuará.

