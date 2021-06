Picante palito de Ángel de Brito a Nicole Neumann tras el sorpresivo fin de TV Nostra: "Su programa fue un fracaso total y nadie habló"

El sorpresivo final de TV Nostra, el programa que conducía Jorge Rial en América, a tan solo dos meses de desembarcar en la pantalla, generó un inesperado enfrentamiento entre Pampita y Marina Calabró.

La conductora de Pampita Online opinó del levantamiento del ciclo nocturno de Rial y fue lapidaria con Calabró. "¿Marina es la chica esa que decía que teníamos poco rating? ¿Que se reía de nosotros todas las semanas? Vamos por la cuarta o quinta temporada, no sé hace cuánto que estamos haciendo este programa. Mirá vos. Viste cuando escupís al cielo capaz te baja con todo... Que tenga cuidado porque el karma pega muy fuerte", dijo Carolina, súper picante, recordando los análisis del rating que hizo Marina sobre su programa de TV.

Como era de esperar, las declaraciones de Pampita no pasaron desapercibidas. Incluso, le dieron la filosa oportunidad a Ángel de Brito para darle un palito a Nicole Neumann, modelo con quien está mediáticamente enemistado.

"Del programa de Nicole Neumann, que fue un fracaso total, en la misma señal (que Pampita), nadie habló. Pasó de largo". G-plus

"A mí no me parece mal criticar los ratings, hablás y punto. El tema es cuando hay mala leche en comentarlo, no lo digo por Marina, pero Pampita sintió que fueron tendenciosos con ella. Ahora se habla de Pampita porque es Pampita, porque es popular. Del programa de Nicole Neumann, que fue un fracaso total, en la misma señal, nadie habló. Pasó de largo", disparó el conductor de Los Ángeles de la Mañana, poniendo en escena la breve vida de Las 10 de Nicole en Net TV.

Siguiendo con atención la chicana de Ángel, Yanina Latorre señaló: "(Ese programa) duró dos minutos". Y De Brito concluyó, sin vueltas: "Es más noticia si dura dos minutos".