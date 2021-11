Picante opinión de Débora D'Amato en medio de los rumores de embarazo de Viciconte y Cubero: "Seguramente, a Nicole le cayó muy mal la noticia"

En medio de los rumores que indican que Fabian “Poroto” Cubero y Mica Viciconte estarían esperando a su primer hijo, Federico Fleitas -el abogado de Nicole Neumann, con quien el exfutbolista tuvo a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna- sorprendió al hablar de la cuota alimentaria que debe el padre de las pequeñas. Y en medio del debate, Débora D’Amato fue letal con su opinión.

“Seguramente, (a Nicole) le caiga muy mal que venga un hermanito (para sus niñas)”, analizó la panelista de A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por América, ante la atenta mirada de sus compañeras.

“Si te deben plata y no pueden mantener a tus hijos, no te gusta que venga otro en camino”, cerró D’Amato, deslizando que esta noticia (que los protagonistas aún no salieron a confirmar ni desmentir) no habría sido visto con buenos ojos por parte de la modelo.

Débora D'Amato: "Seguramente, (a Nicole) le caiga muy mal que venga un hermanito (para sus niñas). Si te deben plata y no pueden mantener a tus hijos, no te gusta que venga otro en camino". G-plus

En cuanto al estado judicial del caso, el letrado había ahondado en este tema: “Hace un mes firmamos un acuerdo importante respecto a los bienes, a las medidas precautorias para poder mostrar a los hijos”, empezó diciendo.

Más sobre este tema Nicole Neumann explicó por qué no se sacó una foto con Cubero y Mica Viciconte en el debut de su hija como modelo: "Estábamos lejos"

Y culminó, tajante: “Ahora estamos en conversaciones con el abogado de él porque hay una deuda alimentaria de su parte. Ojalá que la podamos arreglar”.