El 20 de abril, fecha en la que Jorge Rial se casó con Romina Pereiro, Yanina Latorre cuestionó filosa el look "sporty" que eligió Rocío Rial, para asistir a la boda.

"No importa que sea tendencia, no vas de jogging al casamiento de tu papá", disparó la panelista de LAM y Polino Auténtico, obteniendo una rápida y contundente respuesta de conductor de Intrusos, también asociada a la hija de Yanina: "Espero con ansias el debut de tu hija (Lola Latorre) en el Bailando. Picnic en puerta", tuiteó Jorge, desafiante.

"No, yo no soy como Rial. Jamás me metería con Morena", dijo Yanina, tras el cruce con el periodista. G-plus

El tiempo pasó y ahora la que participará del Súper Bailando 2019 es Morena Rial, quien bailará la salsa de a tres con Charlotte Caniggia, y Latorre tendrá la oportunidad de analizar la performance de la hija del periodista.

"Ahí te vas a hacer el picnic vos", le dijo Ángel de Brito a su panelista. Y ella le respondió, diferenciándose fuertemente de Jorge: "No, yo no soy como Rial. Jamás me metería con Morena".

