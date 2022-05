Picante información de Estefi Berardi sobre la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés: "Era celosa"

Para Estefi Berardi los supuestos celos de Guillermina Valdés hacia Marcelo Tinelli podrían haber sido uno de los agravantes que determinaron el final de la relación de los padres de Lorenzo Tinelli (8), luego de nueve años juntos.

"Me llegó que Guille sería celosa con Marcelo, varias personas lo han comentado", afirmó la panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

Y se explayó: "Lo que noté es que desde que Marcelo empezó a salir con Guillermina las chicas del staff de bailarinas de ShowMatch se peinaban distinto. Cada una se destacaba porque una tenía una colita, otro pelo lacio. Pero noté que desde ese momento todas empezaron a estar iguales para que ninguna se destaque por sobre la otra".

"Me dijeron como que fue una idea de Guillermina que le dijo a Marcelo 'mejor peinemos a todas las bailarinas iguales", cerró Berardi.

Ahí, Carmen Barbieri aseguró que eso no eran celos de Guillermina Valdés hacia Marcelo Tinelli sino mantener la "chorus line" y reflexionó: "La mujer que es bella y tiene un buen cuerpo se destaca igual".

EL CONSEJO DE GUILLERMINA VALDÉS A MARCELO TINELLI SOBRE EL JURADO DE LA ACADEMIA

Por otra parte, Pampito reveló la interna entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés respecto al jurado de La Academia.

"Marcelo no estaba contento con el jurado del año pasado, y en varios momentos se pensó en llamar a Moria Casán. Pero Guillermina fue una de las personas 'no, para este año Moria no porque por ahí ella juega muy fuerte y este año estaría bueno que hagamos un programa más tranquilo'", explicó el panelista.

"De hecho, en algún momento se pensó en Nacha Guevara y después no se terminó arreglando", concluyó Pampito.