Instalada en Mar del Plata, donde protagoniza las obras 40 Días y 40 Noches, y El Ardor, Juana Viale estuvo como invitada en Perros de la Calle, que se emitió desde La Feliz. Y en un momento, con buen humor y divertida, la actriz le pasó facturas a Andy Kusnetzoff por el parecido de su ciclo, PH Podemos Hablar, de Telefe, con el clásico programa de su abuela, Almorzando con Mirtha Legrand, que también tiene su edición nocturna los sábados en la pantalla de eltrece.

Durante 2018, Andy superó en rating a La Noche de Mirtha. Y las chicanas no se hicieron esperar.

Juana: -Hace poquito fui al programa del domingo de mi abuela, que hace almuerzos y los sábados es a la noche...

Andy: -Ah, me parece que sí, el sábado a la noche tiene un programa...

Juana: -Ja ja ja, boludo...

Andy: -Me pareció, no lo pude ver este año, pero me dijeron. Yo veo sólo el del domingo.

Juana: -¡Ahhh! ¡Vos también tenés un programa!

Gabriel Schultz: -Cayó, Juana cayó.

Juana: -Ese el contacto que tengo con la televisión. Me dijeron que es muy parecido...

Schultz: -¡Salió a jugar Juanita!

Andy: -Sí, tiene una onda...

Juana: -En 50 años hay que hacer algo parecido, a alguien se le ocurrió. Muy bien (Martin) Kweller... Ah, pero Kweller también estuvo ahí metido (N de la R: en referencia a que el productor del ciclo de Telefe también produjo a Mirtha).

Andy: -Lo que pasa es que tu hermano (por el productor Nacho Viale) le cagó el programa.

Juana: -¿Le cagó? Pensé que era de Tinayre la producción.

Andy: -Ahí ya no me meto, ja, ja, ja.

Schultz: -¡Salí de ahí, Maravilla!