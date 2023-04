Picante gesto de Marixa Balli cuando le nombraron a Carmen Barbieri en vivo: hizo un gesto como si se sintiera mal

Luego de que naciera un nuevo escándalo entre Carmen Barbieri y Marixa Balli, y después de que la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) negara rotundamente haberle puesto el mote de "mufa" a la panelista, esta historia siguió sumando capítulos.

En esta oportunidad y sin esquivar el tema, Ángel de Brito chicaneó a su angelita en vivo: “Hoy escuché tu nombre en todos los programas”, atinó a decir después de la capocómica hablar de Marixa en su ciclo.

“Yo estoy laburando, luchando con el dólar”, fue la respuesta que Balli le dio al presentador, dejando en claro que sus responsabilidades laborales y la venta de los productos que vende son más importantes que cualquier otra cosa.

Fue entonces que De Brito lanzó una pregunta al hueso: “¿De qué preferís hablar, del dólar o de Carmen?”, indagó. A lo que Marixa respondió con un gesto como sintiéndose mal mientras tosía: “Eh… los dos me provocan a misma reacción”.

¡Tremendo!

EL SINCERICIDIO DE CARMEN BARBIERI SOBRE QUÉ HIZO CON FEDE BAL LUEGO DEL ESCÁNDALO CON SOFÍA ALDREY

En medio de la escandalosa separación de Fede Bal con Sofía Aldrey, y tras los rumores de reiteradas infidelidades que habría cometido el actor con varias famosas (Estefi Berardi es una de las que fue señalada como tercera en discordia), Carmen Barbieri confesó la actitud que tuvo con hijo tras la polémica.

Indagada por el rumor de que le habrían denegado un cuarto de hotel que pertenece a la familia Aldrey, Carmen desmintió las versiones en una nota con Intrusos: “Yo no tengo nada que ver, no estoy en el medio”, comenzó diciendo.

“Yo soy la mamá nada más, así que no me pregunten más. No me molesta nada, es normal que llegue noticias falsas y se distorsionen”, agregó.

"FEDERICO ESTÁ BIEN. TERMINA EL DOMINGO EN CARLOS PAZ SU OBRA KINKY BOOTS Y SE VA DE VIAJE. TODO EL TIEMPO HABLO CON ÉL. ESTUVE UN PAR DE DÍAS SIN HABLARLE, PERO AHORA ESTAMOS HABLANDO TRANQUILOS COMO MADRE E HIJO, NADA MÁS". G-plus

En cuanto al estado anímico de su hijo, la capocómica detalló: “Federico está bien. Termina el domingo en Carlos Paz su obra Kinky Boots y se va de viaje. Todo el tiempo hablo con él”.

Por último, Barbieri reconoció que estuvo enojada con el actor: “Estuve un par de días sin hablarle, pero ahora estamos hablando tranquilos como madre e hijo, nada más”.