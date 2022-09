La picante frase de Juana Viale a El Polaco sobre sus relaciones: "Vos superponés relaciones"

En el primero de sus almuerzos, Juana Viale no se perdió la oportunidad de chicanear a El Polaco sobre sus relaciones con sus ex en medio de un debate sobre las familias ensambladas que armó con Pampita y Guillermo Coppola.

“¿Cómo es eso de separarse, volver a armar familia, volver a tener hijos?”, dijo la conductora de Almorzando con Juana. “Lo preguntás por algo en especial?”, dijo Pampita, muy irónica y a pura sonrisa.

“Yo lo digo porque estoy agotada. Tengo hijos de distintos padres, pero uno tarda en llevarse bien con el ex y poner los patitos en orden”, reconoció Juana. “Cuando te terminás de arreglar con la anterior, ya te peleás con la nueva de vuelta, y así vamos…”, intervino El Polaco, muy filoso.

JUANA VIALE, MUY FILOSA CON EL POLACO POR SUS RELACIONES “SUPERPUESTAS”

“A los hijos de la pareja hay que amarlos y educarlos como si fueran los propios, y abrir el corazón y amarlos como si fueran de uno”, dijo Pampita, para ejemplificar su vínculo con los hijos de Roberto García Moritán.

“Si uno eligió en un momento, uno elige. Después no podemos estar castigándonos. Con mis ex parejas tenemos buena onda. Vengo bien en el sentido de que yo elegí a alguien para estar con la intención de que sea un camino largo”, dijo Coppola, y El Polaco coincidió: “A mi me pasa lo mismo, cuando suelto, suelto”.

“¿Pero vos soltás rápido?”, quiso saber Juana, a lo que el cantante contestó: “No sé si rápido, pero cuando se suelta, se suelta”.

“Pero vos superponés, además… Vos no terminás de soltar que ya estás (de vuelta)… Es tipo el (postre) Rogel lo tuyo”, lanzó Juana, pícara, contra El Polaco, en referencia a las muchas ocasiones en las sus relaciones coincidieron en fecha con otras.