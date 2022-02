Picante descubrimiento de Estefi Berardi sobre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel: "A él se le escapó un like en una foto de ella y lo borró"

Desde hace varias semanas, Tini Stoessel es relacionada con el futbolista de la Selección Rodrigo De Paul.

Recientemente, Estefanía Berardi contó en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) el llamativo movimiento que habría tenido él en Instagram con la cantante.

"Circuló una foto de Tini Stoessel que subió antes de ayer donde a Rodri se le escapó un like. ¿Por qué digo que se le escapó?", empezó contando la panelista de Carmen Barbieri.

"Le dio like y después lo borró para no ser noticia. Fue tarde porque yo lo vi y ahora ya no está más". G-plus

"Ellos se siguen en las redes porque dicen que son amigos y tal vez a él le apareció el posteo y se le escapó el like", contó.

"Le dio like y después lo borró para no ser noticia. Fue tarde porque yo lo vi y ahora ya no está más", aseveró la panelista, para terminar hablando de la relación que tiene el jugador con quien es la madre de sus dos hijos, Camila Homs y poner dudas acerca de si están separados.

¿RODRIGO DE PAUL LE PONE “ME GUSTA” A TINI STOESSEL MIENTRAS SALE CON CAMILA HOMS?

Estefi mostró los posteos que hicieron los ¿ex? que demostrarían que estuvieron juntos en una reunión familiar.

"Estuve investigando. Rodri De Paul bajó bastante el perfil, no quiere que se lo esté relacionado con nadie. En un momento era más desprolijo y ahora ella, Camila Homs, ya no muestra más si están juntos o no. Tienen un perfil súper bajo", aseguró.

"Habría sido el cumpleaños del sobrino de Cami Homs y él estuvo presente", afirmó la panelista de Mañanísima.