Picante cruce de Laura Ubfal con Marisa Brel en Gran Hermano: "Yo te diría que seas más justa"

En medio del debate sobre el llamativo vínculo que tienen Alfa y Camila en Gran Hermano, Marisa Brel hizo un comentario que no pasó desapercibido para Laura Ubfal, quien sorprendió con un picante comentario para su compañera.

Todo comenzó cuando Marisa dio su punto de vista sobre la relación entre los hermanitos en la casa: “Yo creo que, si Camila va a placa, la gente la saca porque no está quedando bien en esta situación confusa. Creo que el voto es negativo y la gente va a ir a sacarla porque está enojada porque ella no le pone límites a Alfa”, comenzó diciendo.

Tras escucharla, Ubfal tomó la palabra: “No quiero enojarme con vos, querida Marisa Brel, pero resulta que hay una pareja que es Alfa y Camila. ¿Y a quién le pones la culpa? A Camila. Decís ‘ella no pone los limites’”, lanzó.

Y agregó, tajante: “Yo te diría que seas más justa y que observes que él también tiene algo que ver en esta relación. Vos estás diciendo que la van a sacar a Camila de la casa y no se te pone en la cabeza que lo van a sacar a Alfa”.

“Si, la van a sacar como vos decís que sacan a las mujeres. Alfa no está siendo desubicado, no está abusando, no está acosando porque ella habilita hasta un punto”, continuó Brel. Y Laura cerró, sin vueltas: “No estoy de acuerdo”.

ROMINA Y MARCOS SON LOS NUEVOS LÍDERES DE GRAN HERMANO

A pocas horas de que se viva una nueva gala de nominación en Gran Hermano 2022, Marcos y Romina se convirtieron en los nuevos líderes de la semana y no podrán ser votados por sus compañeros para quedar en placa. Además, los participantes tendrán la posibilidad de salvar a uno de los que queden nominados.

Después de un arduo desafío que consistió en hacer dupla con otro hermanito con el objetivo de hacer equilibrio y recurrir a la fuerza y concentración para sostener varios discos con una sola mano, Romina y Marcos, por un lado; y Alfa y Nacho, por el otro; dejaron el cuerpo con el objetivo de ganarse más días dentro del reality de Telefe.

Sin embargo, fue la exdiputada y el salteño –que ya había ganado la semana anterior y optó por salvar a Agustín- quienes se quedaron con la victoria y ahora deberán pensar cuidadosamente a cuál de los que se ganen la mayor cantidad de votos del grupo querrán darle la posibilidad de que siga en juego.