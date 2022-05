Picante cruce de Cinthia Fernández con Matilda Blanco por los looks de los Martín Fierro: "¿No puedo opinar?"

El descarnado análisis de Matilda Blanco sobre los looks de los famosos en la ceremonia de los premios Martín Fierro 2022 fue cuestionado por Cinthia Fernández, lo que provocó un chistoso cruce en vivo.

"¿Pare? ¿Qué opina usted? A ver, parece y camine", disparó la crítica de moda ante la imposibilidad de responderle a Fabián Doman, por la interrupción horrorizada de la panelista, por qué "hubo una mejora general" en la vestimenta de los invitados a la premiación de Aptra.

Con humor compinche, Cinthia reaccionó a la chicana de Matilda en Momento D: "¿Qué me decís? ¿Que no puedo opinar? Por favor. Dios mío. Cállese bailarina".

Al final, Matilda Blanco dejó de lado la pica con Cinthia Fernández e hizo el balance sobre su se mejoraron los looks como preguntó el conductor: "Hubo mucha alfombra roja contenida. Abstinencia, entonces la gente tuvo ganas de vestirse, ponerse colores. Se preocuparon, entonces fueron al diseñador, me preguntaron. Eso está bueno".

EL CHOQUE PREVIO DE CINTHIA FERNÁNDEZ CON MATILDA BLANCO

El primer entredicho fue cuando la experta en moda justificó el estrafalario outfit de Santiago Artemis, y la panelista de Momento D cuestionó que el hecho de ser diseñador lo justifique: "Si yo me pongo eso me aniquilan. Que él sea un creativo no es un argumento válido".

Luego, confrontaron cuando Cinthia reclamo que "hay que aggiornarse", mientras que Matilda coincidió con Pampita en que el evento estuvo al estilo de "los premios Grammy".