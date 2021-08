Picante crítica de Yanina Latorre a Pampita por 'ningunear' a Celeste Muriega: "Debería conocerla porque tiene un programa de espectáculos"

Yanina Latorre no vio con buenos ojos el bajo puntaje que Pampita le puso al Polaco y a Celeste Muriega en el ritmo del caño de La Academia y la cuestionó sin dudar en LAM, al percibir que la jurado "ninguneó" a la bailarina, que está reemplazando a Barby Silezi por una lesión.

Pampita expuso que no iba a dar notas altas en este ritmo, menos aún a las parejas que salen a la pista con reemplazos, y su cero a Noelia Marzol, quien bailó en lugar de Débora Plager, fue otro claro ejemplo.

Analizando la decisión de su colega, Ángel de Brito comentó: "Si a Pampita le irrita que vengan reemplazos, porque los vagos de los participantes no lo quieren hacer, está bien. Y por ahora está siendo justa. Ella dijo 'reemplazos cero'".

"No está bueno ningunear a la gente. Son compañeros de laburo. Y no sé si no la conoce, pero debería conocerla porque tiene un programa de espectáculo". G-plus

Sin embargo, Latorre no coincidió: "Con el Polaco no fue justa". Acto seguido el conductor de LAM puso bajo la lupa a Muriega: "Vino Celeste Muriega y Pampita no sabía quién era".

Recogiendo el guante con firmeza, y teniendo en cuenta que la jurado es la conductora de Pampita Online, Yanina Latorre la cuestionó sin filtro: "No está bueno ningunear a la gente. Son compañeros de laburo. Y no sé si no la conoce, pero debería conocerla porque tiene un programa de espectáculo".