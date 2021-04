Picante crítica de Analía Franchín a la esposa de Horacio Cabak tras la polémica: "Estas cosas se arreglan puertas para adentro"

El escándalo estalló cuando la esposa de Horacio Cabak, Verónica Soldato, se comunicó con Ángel de Brito para hacer pública su separación del conductor y aseguró que le habría sido infiel tras encontrar conversaciones con otras mujeres.

En este contexto, Analía Franchín opinó sobre la polémica y se mostró en desacuerdo con la actitud de Verónica. En primer lugar, se refirió en diálogo con la revista Paparazzi a las conversaciones de Horacio: "Me parece que el que busca encuentra, no estoy defendiendo a Horacio, no es mi amigo, me parece que a veces las cosas pueden ser sacadas de contexto. El tema del texto, al no tener un tono de voz, no podés saber. Yo he revisado muchas veces celulares y después me di cuenta de que no”.

Además, aseguró que los problemas maritales siempre es mejor resolverlos puertas para adentro sin exponerlos en la TV. "Entiendo pobre mujer que estará dolida y se sentirá traicionada, pero me parece que cuando sos padre tenés que tener responsabilidad sobre tus hijos, obviamente los dos. Y con eso exponés de una manera a los hijos que no está buena. Yo no lo haría, pero cada uno transita el dolor como puede”, sumó.

Y cerró remarcando que en más de una oportunidad revisó los celulares de sus exparejas pero ya no lo volvería a hacer. "Lo he hecho un montón de tiempo, pero me daba cuenta que sufría con pavadas sin fundamento. Me doy cuenta que no es para nada sano”, sentenció.