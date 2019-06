“¿Sabías que Graciela (Alfano) tuvo un romance con tu papá?”, tiró del hilo Ángel de Brito durante la visita de Dalma Maradona a Los Ángeles de la Mañana. Y así comenzó un picante cruce de reproche y respuesta contundente.

“Sí, lo escuché y me pareció un poco desagradable. Perdón que lo diga, pero para mí vos sos mucho más que eso: que contar con quién te acostaste. Me parece que tenés cosas más interesantes que contar con quién te acostaste”, se desahogó Dalma. “No me molestó, pero por respeto a mi mamá. Ya es una cosa... vintage es poco”, agregó la actriz, visiblemente molesta por la actitud de la panelista. Y, Alfano no dudó en salir al cruce.

"Lo trajeron a colación (el tema del affaire) y yo no digo ‘de eso no hablo’, ni recibo órdenes ni sugerencias de nadie. Sobre mi vida no se debate porque la protagonista soy yo". G-plus

“Coincido es que es desagradable porque ya somos dos abuelos. No fue que lo conté por primera vez. Karina Iavícoli lo trajo a colación y lo conté porque soy muy transparente. Yo conozco a tu papá y a tu mamá, porque venían al campo que teníamos con (Quique) Capozzolo antes de que vos nacieras. Tu mamá era morocha y tengo las fotos de aquella época”, comenzó Graciela.

“Bueno, más desagradable todavía. Muy mezclado todo, para mí ya está este tema”, la interrumpió Dalma. Y Graciela cambió el tono de su voz. “Está bien, te escuché, ¿ahora puedo hablar yo?”, la reprendió.

“Lo trajeron a colación y yo no digo ‘de eso no hablo’, ni recibo órdenes ni sugerencias de nadie. Sobre mi vida no se debate porque la protagonista soy yo”, remató la ‘angelita’, antes de que De Brito pidiera una pausa. “Voy a poner un punto acá porque tenemos que hacer un corte. Ya volvemos con este clima tan lindo”, cerró el conductor.