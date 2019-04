Hasta no hace mucho, Connie Ansaldi y Nicole Neumann compartían todas las tardes en el panel de Cortá por Lozano. Incluso, la periodista había sido la celestina en el romance de la modelo con el diputado y sindicalista Facundo Moyano.

Hoy ambas alejadas del ciclo de Telefe, Connie analizó las noticias del mundo del espectáculo y le envió un picante consejo a Nicole, en medio de su pelea con Fabián Cubero y Mica Viciconte. “Para mí hoy ya no sirve pasearte por los programas, exponer peleas. Para mi pelearse en vintage, no suma, nadie quiere consumir conflictos de la vida privada”, aseguró en el ciclo Por si las moscas, por La Once Diez.

“Si yo fuera asesora de Nicole le diría que se calle porque a algunos espectadores capaz que les gustan dos que se pelean, pero las marcas no van a elegir a los que se están matando”, aseguró Connie. “Las marcas buscan personajes que promuevan los valores que las representan”, completó Ansaldi.