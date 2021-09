Picante comentario de Yanina Latorre a Silvina Escudero al hablar de su vínculo con su hermana: "Hay algo tóxico ahí"

En medio de las fuertes versiones de pelea con Vanina, Silvina Escudero dio una extensa nota para Los Ángeles de la Mañana donde contó cómo está su relación con su hermana y Yanina Latorre lanzó un picante comentario al aire.

“Se reconciliaron con Vanina?”, indagó Ángel de Brito. A lo que la bailarina respondió: “Ahí anda. Yo quiero que me vengan a visitar Benicio y Joaquina (los pequeños que Vanina tuvo con Álvaro Navia, con quien se instaló en Uruguay)”.

Fue entonces que la panelista lanzó, sin filtro: “Hay algo tóxico. Los hijos son de Vanina, no son tuyos”, disparó. Y la entrevistada no se quedó callada: “Bueno, te felicito si tenés relaciones no tóxicas, qué se yo. Yo soy así. Cada uno tiene la relación familiar que tiene... tóxica o no tóxica”.

Silvina Escudero: "La sigo amando a mi hermana (Vanina Escudero) y la voy a amar siempre por más de lo que sea. Pero ahora amo más a mis sobrinos que a mi hermana". G-plus

“La sigo amando a mi hermana y la voy a amar siempre por más de lo que sea. Pero ahora amo más a mis sobrinos que a mi hermana”, cerró Silvina Escudero, dejando en claro lo mucho que extraña a sus sobrinos.