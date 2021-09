Picante comentario de Pampito al hablar de la renuncia de Flor Vigna a La Academia: "Lo que cuentan es que ella nunca tuvo ganas de estar en el certamen"

Luego del susto que generó la lesión de Facu Mazzei, quien en plena performance con Flor Vigna en La Academia de ShowMatch terminó con el hombro fuera de lugar, una de las parejas del certamen sorprendió al anunciar su renuncia. Y en medio de las especulaciones, Pampito dio que hablar con su información al aire.

“Lo que me cuentan desde La Academia, después de charlar con la gente de la producción, es que le ofrecieron a Flor ponerle un bailarín para esperarlo a Facu Mazzei que tenía que estar 30 días sin bailar”, comenzó diciendo el panelista de Mañanísima (lunes a viernes 10.30 por Ciudad Magazine).

“Me dijeron ‘mirá, Flor nunca tuvo muchas ganas de estar en el certamen’. Lo hizo porque la convencieron, pero ante la posibilidad de no estar en el programa, ella eligió no seguir y renunciar”, agregó, picante.

Pampito: "Lo que me cuentan desde La Academia, después de charlar con la gente de la producción, es que Flor nunca tuvo muchas ganas de estar en el certamen’. Lo hizo porque la convencieron, pero ante la posibilidad de no estar en el programa, ella eligió no seguir y renunciar". G-plus

Horas antes, Vigna había hablado de su decisión en diálogo con Ciudad: “Renunciamos. Somos todos para uno y uno para todos. Decidimos irnos todos juntos porque Facu iba a tener hasta fin de año con la recuperación y en noviembre salgo con mi música. Estoy con muchas clases y muchos ensayos. Se ve que la vida lo quiso así”, remarcó.

Y cerró, sincera: “Yo ya estaba charlando con la producción sobre un reemplazo, porque en noviembre arranco con mi música y no iba a poder continuar. Pero todo se estaba viendo. No había un nombre para ese reemplazo”.