El picante comentario de Cinthia Fernández por la mudanza de Luciana Salazar: "¿Cómo hizo para ir a un lugar tan caro?"

La inquina personal de Cinthia Fernández con Luciana Salazar es tan fuerte y evidente que, cuando la panelista de Los Ángeles de la Mañana acusó a la participante de La Academia de “ensayar poco”, Ángel de Brito la retó: “Basta, con Luciana, Cinthia. Acá tenés libertad absoluta, pero siempre que hay algo malo es Salazar”.

Con Rocío Marengo presente reivindicando a Luli diciendo que “está en su mejor momento”, el conductor consultó a la invitada por el estado civil de la madre de Matilda, y ante la incertidumbre Cinthia lanzó una pregunta capciosa: “¿Cómo hizo para mudarse a un lugar tan caro?”.

“Basta. Soltala, Cinthia”, protestó De Brito. “¡Qué mala que sos!”, exclamó Maite Peñori. Con cara de incrédula, la madre de Bella, Charis y Francesca Defederico se excusó: “Yo quiero saber, necesito consejos”.

Más tarde, reveló: “Dicen que se mudó a una casa de 500 metros cuadrados”. Y Ángel de Brito completó: “Es donde vivía Wanda Nara, paga 70 lucas de expensas. Tranqui”.

“¿¡Cómo hace!? Yo quiero consejos. Yo trabajo, trabajo y trabajo y no me estaría dando los mismos resultados”, se escandalizó Cinthia. De fondo, Mariana Brey disparó: “Ya sabemos que trabajando no lo hace… O invirtió muy bien su dinero y tiene rentas…”.

Al final, Cinthia Fernández chicaneó a Luciana Salazar: “Para mí que tiene criptomonedas”.