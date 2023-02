Picante comentario de Alfa sobre Marcos: "Su verdadera personalidad se esconde detrás del seudónimo del Primo"

Desde que Camila Lattanzio demostró su interés por Marcos Ginocchio, Walter “Alfa” Santiago comenzó a hacer varias críticas sobre la personalidad del joven al resto de sus compañeros de Gran Hermano 2022. Y las sospechas sobre si no se tratara de un ataque de celos no tardaron en llegar.

En esta oportunidad, Alfa no dudó en compartir su punto de vista sobre Marcos: "Es raro el Primo. Cuando ayer dijo que a los 23 años había tenido una sola novia... yo a los 23 años me había casado, me había divorciado y tenía una hija. Ya había salido con un montón de mujeres", comenzó diciendo el hermanito.

Fue entonces que Julieta Poggio lo interrumpió: "Al Primo se le nota que es re niño. Para mí que eso del jiu-jitsu, que hace él, te cambia la cabeza". Pero, una vez más, Alfa continuó con su descargo: "El Primo tiene la mentalidad de un tipo de cincuenta años. Ninguna duda. Quizás me equivoco, no digo que yo tenga la razón. Es lo que yo veo en él. Nunca se muestra cómo es, nunca usa su voz".

Alfa: "El verdadero Marcos está escondido detrás del seudónimo del Primo. Por eso es el Primo y no es Marcos. Yo cuento historias de mi vida, Romina cuenta historias de su vida, ¿qué historia contó él?". G-plus

"El verdadero Marcos está escondido detrás del seudónimo del Primo. Por eso es el Primo y no es Marcos. Yo cuento historias de mi vida, Romina cuenta historias de su vida, ¿qué historia contó él? Yo no tengo ningún amigo que a los 23 años haya tenido una sola novia", cerró Walter, en medio de un ida y vuelta con Daniela, Julieta y Camila.

ALFA NOMINÓ A ROMINA TRAS SU FUERTE PELEA EN GRAN HERMANO 2022

Si bien supieron acompañarse desde que se conocieron en Gran Hermano 2022, la amistad que mantuvieron Walter “Alfa” Santiago y Romina Uhrig parece haber llegado a su fin.

Así quedó demostrado luego de que los participantes decidieran mandar al otro a placa por primera vez. Por su parte, Walter dio sus razones: “No estamos en un retiro espiritual, ni en un club espiritual, ni en una cena de amigos. Y como cada vez se está complicando más, y veo que seguro voy a ir a placa esta semana, tengo que votar pensando en que quiero quedarme hasta el final”, comenzó diciendo en el confesionario.

Luego, develó el misterio: “Entonces le voy a dar mis primeros dos votos a Romina. Pienso en que vamos a ir varios a placa y, como ella es fuerte en el juego, si yo voy a placa quiero que ella venga conmigo”.

“No sé si quiero enfrentarla, pero cómo sé que es fuerte quiero ver qué pasa. Julita (la líder de esta semana que podrá salvar a algún nominado) va a tener que salvar a alguien de la placa y yo juego con eso. Seguramente, si Romina está nominada la salve a ella y sean varios más los que queden en placa. Eso también lo pensé”, agregó.

Y cerró, sincero: “Me afecta nominar a Romina, pero por cosas que yo percibo y han dicho, sé que a ella no le va a temblar tener que nominar a nadie en esta instancia del juego. No es que la nomino porque no la quiero”.