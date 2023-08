Picante cara a cara de Carmen Barbieri con Estefi Berardi en vivo: "Desagradecida"

El debut de Estefi Berardi en Pocos correctos, el nuevo magazine de eltrece, y su “faltazo” a Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) motivó durísimas frases de Carmen Barbieri contra su panelista. Un día después, la conductora no se calló nada.

Todo comenzó cuando la conductora trató de cobarde a la panelista y está, expresaba su sorpresa diciendo que nunca la había visto así de molesta. “Hoy no estoy enojada, ayer estaba”, lanzó la animadora.

Pero cuando en el ciclo leyeron una nota de Ciudad sobre la molestia de Carmen de ayer, Estefi redobló la apuesta. “Quiero escuchar el video. O repetímelo en la cara”, se despachó, provocando la furia de la actriz. “En la cara te lo digo todo, mi amor”, arrojó.

Carmen: "Sos una desagradecida. En la vida de los desagradecidos se sirve Dios". G-plus

TREMENDO CRUCE DE CARMEN BARBIERI CON ESTEFI BERARDI

C:- A ver, ¿qué querés que te diga en la cara?

E:- ¿Qué te enojó tanto?

C:- Que sos una desagradecida. Que en la vida de los desagradecidos se sirve Dios.

E:- Es un montón.

C:- En la vida hay que ser muy agradecida y hay que avisarle a la conductora “no voy a venir”. Te iba a decir “claro”. Andá a sopletearte así estás más bronceada. Sopleteate todo el cuerpo, mami.

E:- Te estás yendo al pasto. Escucha…

C:- Qué me voy a estar yendo al pasto. Dejá de joder. No me pongas más nerviosa que no puedo decir enana, gorda, ni desagradecida. Dejame de joder.

E:- ¿No se me pudo pasar el avisarte?

C:- Conmigo, no. ¿Sabés por qué? Si nosotras hablamos en privado, tonta.

Hacia el final, Carmen intentó elogiarla diciendo que ella apuesta por Estefi. Sin embargo, lo que empezó como un halago terminó con una frase súper ácida. “Es mi pingo. Yo apuesto a este pingo. A esta yegua”, se despachó, entre carcajadas. “Me estás rebardeando”, se quejó Estefi. ¡Tremendo!