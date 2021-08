Picante análisis de una periodista chilena sobre la separación de Vicuña: "Pampita se radicó en Chile y lo siguió a España, cosa que la China no hizo"

Las razones que llevaron a Benjamín Vicuña a comunicarle al mundo que está separado de la China Suárez, y los motivos de la ruptura, son foco de los más minuciosos análisis en a ambos lados de la Cordillera de Los Andes. En tren de develar los misterios, una periodista chilena lanzó una interesante teoría al comparar a Pampita con la madre de Magnolia (3) y Amancio Vicuña (1): “Pampita se radicó en Chile y lo siguió a Benjamin a España, cosa que María Eugenia no hizo”.

Filosa, Paula Escobar reflexionó en Mañanísima (lunes a viernes a las 10.30 por Ciudad Magazine) sobre el final de la historia de amor. “La China continúa con sus proyectos, es mucho más independiente, y eso genera un quiebre de pareja. La China tiene 29 años, es una joven preciosa y capaz que está celoso”.

Entonces, argumentó: “Él viene de una familia conservadora, de una familia de alcurnia, y su concepción de pareja es distinta. No le gusta que la China sea desordenada, mientras Pampita le tenía todo ordenado. Capaz que le molesta que la China no le tenga lista la cena. Y eso no va a pasar. La mujer chilena es más parecida a Pampita, más estructurada. Pampita llevaba a los hijos a la escuela a horario, tenía la casa perfecta. Y Vicuña es probable que también sea así".

"Pero creo que él está muy enamorado de María Eugenia”, reflexionó Paula Escobar sobre la China Suárez y Benjamín Vicuña.