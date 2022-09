Picante análisis de Flor de la Ve sobre la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Para los medios pasó sin pena ni gloria"

La semana pasada, Wanda Nara les puso fin a las especulaciones al comunicar su separación de Mauro Icardi en Instagram Stories, y Flor de la Ve fue muy picante al analizar la ruptura.

Con la presencia de Ana Rosenfeld en Intrusos, la conductora le preguntó a la abogada por la situación sentimental de su clienta: "Tu amiga íntima está separada".

"Sí, leí su historia en Instagram. Más allá de que lo habíamos hablado, hoy por hoy está separada. Así que sí, tengo la triste noticia", respondió Rosenfeld.

Y agregó: "Para todo el mundo que confió en la pareja, es una decisión que tomó ella y el tiempo dirá".

"Cuando ella hablaba de su separación o de alguna fisura en su pareja todo el mundo se enloquecía. Y ahora pasó sin pena ni gloria". G-plus

Recordando la explosión mediática que generó Wanda Nara en octubre de 2021, al anunciar su divorcio de Icardi tras el affaire con la China Suárez, Flor de la Ve opinó filosa: "Los sorprendente de esto es que los medios no se hicieron tanto eco, como en otro momento".

"Cuando ella hablaba de su separación o de alguna fisura en su pareja todo el mundo se enloquecía. Y ahora pasó sin pena ni gloria", sentenció la conductora, previo a que Mauro Icardi expusiera chats privados con Nara y se trasladara el escándalo a los medios de comunicación con mayor fuerza.

WANDA NARA COMUNICÓ SU SEPARACIÓN DE MAURO ICARDI

Instalada en la Argentina por motivos laborales, Wanda Nara comunicó en una historia de Instagram su separación de Mauro Icardi, padre de sus hijas menores, Francesca e Isabella, tras 9 años de amor.

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición, las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí", expresó la empresaria e integrante de ¿Quién es la máscara?

Y agregó, con contundencia: "No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor, pido que puedan entender no sólo por mí, también por nuestros hijos. Wanda".