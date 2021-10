Picante análisis de Flavio Mendoza sobre la participación de Luciana Salazar en La Academia: "Se encorva con tanta lola"

Si bien mantiene una relación de amistad y mucho cariño con Luciana Salazar, Flavio Mendoza no dudó en analizar la performance de la participante en cada gala que presenta en La Academia de ShowMatch.

Indagado por cómo ve a la modelo en la pista, el coreógrafo se sinceró en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine): “Está mejor Lu”, comenzó diciendo. Aunque luego, remarcó: “Lo que tiene ella, y se lo dije toda la vida, es que se encorva con tanta lola y baila medio así. Pero eso es algo que ya es natural de ella porque hace años que no hay forma de corregírselo”.

“A mí me gusta cómo está en el certamen. Pero, ¿sabés que es lo que me pasa que por ahí no le va a gustar? Que es más de lo mismo para mí porque yo ya la vi. Cuando la dirigí, me pareció que es una mina de hierro, que a todo le decía que ‘sí’. Es muy compañera y cero competitiva, ella siempre suma. La adoro por eso porque es una buena mina de verdad”, cerró, sin vueltas.