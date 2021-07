Picante advertencia de Jujuy Jiménez a Jimena Barón por su nuevo candidato: "Es un tiroteador serial"

Finalmente, Ángel de Brito reveló que el misterioso hombre del habano no era Luciano Castro y que en realidad Jimena Barón estaría saliendo con el rugbier Matías Palleiro. En este contexto, Sofía "Jujuy" Jiménez le hizo a la jurado de La Academia (eltrece) una picante advertencia.

"Yo le diría que salga de ahí, que corra... Porque mmm... Nunca llegué a conocerlo porque miedo esa persona, rarísimo... Es un tiroteador serial", expresó en diálogo con La previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 hs por Ciudad Magazine) revelando que el deportista habría intentado tener algo con ella.

Brutalmente sincera, Jujuy contó que Matías no logró su objetivo y que jamás habría salido con él. "A mí me asustó, era un montón... No pasó un límite pero me llamaba constantemente, por algo no te estoy respondiendo maestro... Me hacía videollamadas. No sé de dónde sacó mi celular y mi dirección", sumó, picante.

Entonces, se despidió contando que el rugbier le mandó varios regalos a su casa. Al principio, le había parecido divertido que le obsequiara una remera con un vino pero después no le gustó nada porque se volvió insistente.

"Es un pesado y un intenso", remató.

¿Qué dirá Jimena?