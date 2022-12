Pía Shaw renunció a LAM y ya tienen a la reemplazante

Ángel de Brito sorprendió a su panel al anunciar que una de las "angelitas" se baja de LAM tras dos años en su rol de panelista.

"Pía Shaw se despide a fin de mes de este programa, se quedaron todas muertas porque se están enterando en este momento", contó Ángel, dejando con la boca abierta a todas las chicas.

"Pía Shaw se despide a fin de mes de este programa". G-plus

Luego de dar la noticia "bomba", le pidió a Pía que contara los motivos de su paso al costado para evitar cualquier tipo de especulación.

POR QUÉ PÍA SHAW DE VA DE LAM

Pía contó por qué decidió bajarse del ciclo de Ángel.

"Se cumplió un ciclo, la pasé genial y fueron dos años maravillosos. Me gusta volar y ver qué pasa en un futuro. No tengo nada, no me voy a otro lado. Logré lo que tenía ganas de hacer...".

"Me gusta volar y ver qué pasa en un futuro. No tengo nada, no me voy a otro lado". G-plus

"Esto no estaba preparado... Muchos de los del control también se están enterando ahora. Lo quiero a Ángel, no discutí con ninguna, milagro... Las quiero mucho, estoy feliz... Me voy de vacaciones, eso sí...", contó Pía.

Acto seguido, al igual que Esefi Berardi, Nazarena Vélez, Andrea Taboada, Yanina Latorre y Fernanda Iglesias aclararon que la noticia las tomó por sorpresa.

QUIÉN REEMPLAZARÁ A PÍA SHAW EN LAM

“Esta incorporación ya estaba arreglada desde hace un mes. Y por suerte, se mantuvo en secreto hasta hoy”, anunció De Brito.

Marixa Balli reemplazará a Pía Shaw y se incorporará a LAM desde el lunes próximo. Estará junto a Pía hasta el 30 de diciembre.