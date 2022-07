Pepe Cibrián se descompensó tras el escándalo con su marido: "Tuve un problema en el corazón"

Luego de las fuertes repercusiones que generó el video de Nahuel Lodi besando a otro hombre en un boliche, a menos de un mes de haberse comprometido con Pepe Cibrián –razón por la cual el productor teatral decidió separarse- el artista generó preocupación tras descompensarse en Córdoba.

Fue entonces que, tras buscar la palabra de Pepito sobre cómo se encuentra de salud, Cora Debarbieri leyó lo que le hizo llegar por menaje Cibrián: “Me dice ‘tuve un problema en el corazón, llamé a la guardia, y recién mi médico de Buenos Aires me dijo que no me preocupe y que haga reposo’”, comenzó diciendo la panelista de A la tarde.

“También me dijo que no trabaje por dos días y si al tercer día todavía no me siento bien, me tendría que internar”, agregó, dejando en claro que –de no recuperarse en los próximos días- podría tener que pasar un tiempo hospitalizado.

Pepe Cibrián: "Tuve un problema en el corazón, llamé a la guardia, y recién mi médico de Buenos Aires me dijo que no me preocupe y que haga reposo". G-plus

“’Mi médico me aconsejó que salga a distraerme, o sea que cambie de ambiente y que se rodee de otras personas y otros temas’”, cerró Debarbieri, en el ciclo de América, en medio del mal momento que atraviesa la figura.