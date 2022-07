Pepe Cibrián apuntó contra Georgina Bararossa por desconfiar de su marido: "No es un cazafortunas"

Pepe Cibrián se casó con su novio, Nahuel Lodi, y no invitó a una de sus mejores amigas, Georgina Barbarossa, a la celebración.

¿El motivo? Según Pepe, la actriz desconfió de las intenciones de Nahuel y le recomendó que no formalizara su relación.

"Yo le dije a Pepe que no se case firmando el papel. Estábamos preocupadas con el grupo de amigas de Pepe porque no queríamos que se case. Pobre, a lo mejor el chico es un amor y yo pido disculpas a toda su familia que me deben odiar y me detestan", había dicho Georgina.

FIRME RESPUESTA DE PEPE CIBRIÁN A GEORGINA BARBAROSSA

El productor teatral le contestó con firmeza a la actriz tras haber desconfiado públicamente de las intenciones de su marido.

"Tengo 74 años, de bolu... no tengo nada. O sea, si fuera un cazafortunas, cosa que no lo es, yo me hubiera dado cuenta enseguida...".

"Si yo hubiese querido estar con un cazafortunas, también hubiera estado con un cazafortunas. Tengo una edad que ya hago lo que me da la gana", sumó él, contundente, en diálogo con Intrusos.

Acto seguido, ella le pidió disculpas públicamente pero él no le contestó.

¿Se amigarán?