Aunque su programa entró en vacaciones, el Pelado López (49) se mantiene cerca de quienes lo siguen a través de Instagram. En esa red social compartió una foto en la playa de Nella Ghorghor (34), su novia, y la reacción de un veraneante al verla.

“¿Me parece a mi o el señor qué pasa la relojea?”, escribió el conductor con humor, junto a la imagen de la productora en bikini y un hombre observándola fijamente mientras caminaba al costado del mar. No faltaron los seguidores que le marcaron cómo escrachaba al hombre, pero él, lejos de mostrarse celoso, reveló que él no oficiaba de fotógrafo de su novia: “Yo no estaba, se la sacó el padre”, reveló, entre risas.

Mirá la foto playera de Nella Ghorghor, la novia del Pelado López, y el bañista indiscreto.

Fotos: Instagram

Foto: Instagram