Pedro Alfonso y los rumores de embarazo de Paula Chaves: "Es lo que dijo ella, no hay nada más para decir"

La semana pasada, tras la repentina baja de Paula Chaves de la temporada teatral en Villa Carlos Paz, Ángel de Brito aseguró que el motivo de su desvinculación laboral es porque "está embarazada".

Lejos de querer hablar del tema, la modelo fue consultada por el tema y contestó, incómoda: "Todavía no voy a confirmar nada del embarazo, no es así. Ojalá más adelante, el año que viene si Dios quiere, pero todavía no".

"No tengo mucho más para decir que lo que dijo Pau en unas notas... Ella (Paula) dijo lo que dijo y no hay más nada para decir". G-plus

En la misma línea argumental que su mujer, Pedro Alfonso habló con Nosotros a la Mañana de la renuncia de Chaves a la comedia y de los fuertes rumores de dulce espera. "No tengo mucho más para decir que lo que dijo Pau en unas notas. Es la decisión de ella. La apoyo siempre y la respeto en todas sus decisiones. La decisión de no hacer la obra está tomada. Se suma Flor Torrente, que me pone muy contento. Va a ser otro estilo. Nadie reemplaza a nadie. Estamos contentos, tranquilos. Ella (Paula) dijo lo que dijo y no hay más nada para decir", dijo Pedro, respetando los tiempos de Chaves.