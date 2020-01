Pedro Alfonso le preguntó en vivo a Paula Chaves si está enojada con Ángel de Brito

Antes de anunciar finalmente que está esperando a su tercer hijo, Paula Chaves no ocultó su malestar porque Ángel de Brito anunció que estaba embarazada.

“Es algo que confirmaré yo cuando se pueda, todavía no se puede confirmar nada, no es así la información. Me dolió mucho pero está todo bien”, había dicho la modelo y conductora en su momento.

Este martes, Pedro Alfonso habló con Siempre Show (lunes a viernes a las 19 hs por Ciudad Magazine) desde Villa Carlos Paz y se refirió al tema.

Minimizando la polémica, el protagonista de Atrapados en el Museo aseguró: “Paula no está enojada con Ángel. No sé bien qué pasó... Lo que siempre se trata de hacer hasta los tres meses es resguardar la información, hasta que los exámenes te den bien y se chequee que más o menos está todo bien saber, sabiendo sobre todo que Pau ya había perdido un embarazo. En ese momento trascendió, y después fue todo mucho más incómodo”.

Pedro le preguntó a Paula que estaba detrás de cámara: “Yo no sé, ¿estás enojada con Ángel? Dice que no”. G-plus

“En mi caso, no es enojo”, agregó. Y en ese momento le preguntó a Paula que estaba detrás de cámara: “Yo no sé, ¿estás enojada con Ángel? Dice que no”.

Entonces, explicó el motivo del malestar de su esposa: “Pau tiene una relación muy cercana con Ángel y eso se puede confundir. Angel no hizo nada malo, le llegó una información y la dio. Como ellos tienen un vínculo y está lo que pasó con el otro embarazo… todo se mezcló. Pero acá me dice que no está enojada”.

Cuando Noe Antonelli le preguntó por la irónica frase de Ángel, quien dijo que “seguía el reality” de Paula, Pedro respondió: “Bueno, no sé. Nosotros somos muy tranquilos y muy reservados. Tal vez había una exposición antes con ShowMatch. Ahora estamos muy tranquilos, subimos algunas cosas con los chicos, todo muy relajado. Antes yo vivía en BDV, el programa de Ángel, le tengo mucho cariño y mucho respeto”. ¿Fin del conflicto?