El pedido de disculpas de Juana Repetto tras bromear sobre la separación de China Suárez y Benjamín Vicuña: “No lo hice con mala intención”

Juana Repetto pidió disculpas por utilizar la figura de la China Suárez y Benjamín Vicuña para bromear acerca de los rumores de crisis que la tienen como protagonista junto a Sebatián Graviotto. A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz se mostró arrepentida de nombrarlos y dejó en claro que no tuvo mala intención.

“Vi en varios portales un video mío haciendo un chiste que ahora que lo veo, no fue lo más oportuno del mundo. Si alguien se sintió tocado, cosa que no creo porque no lo deben ni haber visto, pido disculpas”, comenzó la hija de Reina Reech en una grabación que fue publicada en las historias de sus redes sociales.

Más sobre este tema Juana Repetto bromeó sobre el rumor de crisis con Sebastián Graviotto: “Me confundieron con la China Suárez y vos serías Vicuña”

Luego, Juana continuó y explicó que quiso hacer alusión a la belleza de Eugenia Suárez: “Estaban diciendo que Seba y yo estábamos en crisis y yo dije ‘por ahí me confundieron con la China Suárez porque soy muy potra’, pero fue en chiste como haciendo alusión a lo bella que es ella y que justo había salido el mismo día. No quise faltar el respeto ni mucho menos. No lo hice con mala intención”.