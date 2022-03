Paulo Londra lanzó Plan A: así es su primera canción en dos años

Tras dos años de una puja legal que paralizó su carrera, Paulo Londra lanzó finalmente este miércoles Plan A, su primer tema junto a Warner Music Latina, con quienes firmó contrato de exclusividad luego de recuperar los derechos sobre su obra.

De esta manera, el artista cordobés lanzó este miércoles el tema en asociación con la plataforma Spotify, donde su repertorio acumula más de 10 millones de oyentes mensuales.

El rapero pudo así reanudar su carrera tras el conflicto legal en el que se vio envuelto con sus exproductores y socios, el colombiano Ovy On The Drums (Daniel Oviedo) y el puertorriqueño Kristo (Cristian Salazar) motivo que lo llevó incluso a considerar su retiro prematuro hace algunos meses por no poder disponer de los derechos de su obra libremente.

PAULO LONDRA ESTRENÓ SU NUEVO TEMA PLAN A EN SPOTIFY Y EN LAS REDES SOCIALES

La situación de Londra no pasó desapercibida en el mundo de la música, y por eso Soledad Pastorutti y Abel Pintos organizaron en junio de 2021 una campaña en las redes sociales bajo el hashtag #FreePaulo al que adhirieron inclusive artistas internacionales como Ed Sheeran.

Tras el final de la disputa legal con Oviedo y Salazar, Londra firmó un nuevo contrato como artista de Warner Música y anunció su regreso en las redes sociales, con una foto que fusionaba su rostro con la de un león y la leyenda "He's Back" ('Está de vuelta').

La productora musical, por su parte, estrenó hace unos días un videoclip de un minuto y medio en el que se anunciaba el regreso de Londra a la música bajo el mismo título, y este miércoles llegó el turno de presentar el videoclip en su canal de YouTube.

Además de todas sus canciones, el nuevo single Plan A se podrá escuchar en la playlist Original de Spotify This Is Paulo Londra, la cual posee más de 1 millón de seguidores.