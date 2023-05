Paulo Kablan habló tras su cruce con Diego Brancatelli al aire: "Me calenté"

Un día después de que una discusión entre Paulo Kablan y Diego Brancatelli en Argenzuela terminó con el periodista de policiales abandonando el programa en un corte, en A la Barbarossa contó cómo quedó todo tras el encontronazo.

Los periodistas se cruzaron por el caso un policía de civil que mató por la espalda a un motochorro que quiso robarle la moto en Moreno.

“En el fragor de una discusión uno se equivoca o no. Uno trata de contar un policial y, le cuento al televidente, que cuando uno termina de contar su información cada uno tiene su opinión. Esa es la mecánica”, contó Paulo, en el ciclo de Georgina Barbarossa.

LA PALABRA DE PAULO KABLAN TRAS SU PELEA CON DIEGO BRANCATELLI EN VIVO

“En este caso no fue así. Cada vez que yo hablaba él hablaba. Iba arrancando y él seguía hablando. ¡Basta!”, contó, sobre el episodio. “Pero bien, Bracatelli me llamó y me pidió disculpas”, aseguró, dejando en claro que superaron el chispazo.

“El último bloque no había policiales y por eso me fui”, explicó, pero Nancy Pazos no le creyó. “No, te fuiste de caliente”, lo cruzó.

“Es cierto que me enojé en el corte. Pero debo decir que es un buen tipo Brancatelli. Me saqué, me sacó. Me calenté”, reconoció el exparticipante de MasterChef Celebrity.