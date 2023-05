Paulo Kablan, contundente tras el tenso cruce con Diego Brancatelli: "No tolero a un mal educado sin preparación"

El caso del policía que fue detenido tras disparar contra un delincuente que le robó la moto en Moreno generaron un tenso cruce entre Paulo Kablan y Diego Brancatelli en un Argenzuela todavía sin Jorge Rial, que derivó en que el periodista de policiales abandonara el estudio durante un corte.

Todo comenzó cuando Brancatelli dijo creer en la Constitución y la Justicia, y Kablan lo frenó en seco. “Estamos hablando si es delito o no. No es cuestión de creer. No es una religión esto, es la Ley. Estás haciendo una interpretación antojadiza de lo que se ve”, le reprochó.

“Es un tema de Ley. La legítima defensa es legítima defensa. Esto puede ser un caso así, pero no es un tema de qué país queremos, sino que de que se cumpla la ley. No hay debate de eso”, agregó Kablan que le dijo “invéntate un país” a un Brancatelli que pedía seguir polemizando.

FURIOSO DESCARGO DE PAULO KABLAN TRAS SU ENTREDICHO CON DIEGO BRANCATELLI

Brancatelli fue al corte, mientras se escuchaba que Kablan decía a través de un micrófono abierto “Che, flaco” y al regresar al aire, los televidentes notaron la ausencia del periodista, que explicó lo ocurrido en un tweet.

“¿Por qué no estuve al aire en el último bloque en C5N? Por respeto al canal y a los compañeros. No puedo tolerar una falta de respeto de cualquier mal educado sin preparación", escribió Paulo, todavía afectado por la discusión que se dio fuera del aire.

Fue el propio Kablan el que trató de bajarle los decibeles a lo ocurrido cuando le contó al portal de Laura Ubfal que Bracatelli "me cansó, te discute la información. Es buen pibe, pero no quise seguírsela”.

"Le tengo un aprecio personal, pero empezó con nosotros y discute el policial... Podés opinar, pero no cuestionar la información, y fue en el último bloque que le dije: ‘Mirá , vos no podés estar discutiendo la información’, y me fui”, aclaró.