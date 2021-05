Paula Varela reveló detalles de la crisis de la China y Vicuña: "La convivencia y la pandemia hicieron mella"

"No estoy separada. Me llamaron todas mis amigas, pero no", afirmó la China Suárez (29) ante la cámara de Intrusos el domingo por la madrugada, apenas llegó a Buenos Aires proveniente de Estados Unidos, para desactivar la versión de que atravesaba un mal momento en su relación con Benjamín Vicuña (41).

Aunque Paula Varela no creyó del todo el testimonio de la madre de Magnolia (3) y Amancio Vicuña (9 meses). "A mí lo que me dicen es que la crisis es real, que es de hace un tiempito. Que la convivencia durante la pandemia hizo mella en la relación", arrancó Paula.

Luego, Varela aportó otro detalle que habría generado roces entre la China y Benjamín: "Él se fue mucho tiempo (a trabajar fuera del país), bastante. A veces, el tratá de venir, el no puedo, que los pasajes…". Picante, la panelista acotó: "A mí me llama la atención que no hayan subido a redes una foto familiar”.

"Está bien que la China desmienta la separación, porque nunca hablamos de separación contundente, porque sino lo digo, que está todo mal, separados y que él se fue de la casa, como lo dijimos otras veces. Dijimos que hay una crisis profunda y es real". G-plus

Al final, Paula Varela blanqueó cómo se enteró de la crisis entre la China Suárez y Benjamín Vicuña: "Lo que sé es que la crisis es posta. Está bien que la China desmienta la separación, porque nunca hablamos de separación contundente, porque sino lo digo, que está todo mal, separados y que él se fue de la casa, como lo dijimos otras veces. Dijimos que hay una crisis profunda y es real. Obvio que no puedo revelar la fuente, pero son gente cercana a ellos, y ellos se lo contaron. Así llegó a nosotros".