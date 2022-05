Paula Varela criticó con todo el encuentro de Facundo Arana y Romina Gaetani: "Falsedad total y puesta en escena"

El escándalo entre Romina Gaetani y Facundo Arana, que se produjo por las acusaciones de la actriz haber vivido situaciones de violencia en el set con su compañero de Noche y Día, se resolvió con una charla entre ambos, y para Paula Varela criticó con todo la actitud de los actores.

"Para mí me da una falsedad total esto. Me da una puesta en escena ante cámaras total y me da una falsedad suprema", resumió la panelista de Socios del Espectáculo.

Luego, Paula se refirió a la actitud que imagina tendría María Susini, pareja de Arana: "Yo podría firmar que María Susini a Gaetani no la debe querer ver ni en figuritas. Él obviamente la va a querer, es Romina, tiene una historia que no arregló nada, chicos. Gaetani sigue pensando lo mismo".

Más sobre este tema Qué dice el acuerdo de Romina Gaetani y Facundo Arana tras las acusaciones de la actriz

Al final, Varela fue lapidaria con Facundo Arana y Romina Gaetani: "Nadie le pidió perdón a nadie. Facundo se sintió realmente muy averiado en su imagen. Sin embargo, ella mantiene lo mismo. Entonces, él sigue siendo el mismo maltratador".

MARIANA BREY REVELÓ EL SORPRESIVO PROYECTO CONJUNTO DE FACUNDO ARANA Y ROMINA GAETANI

En un momento, Mariana Brey reivindicó a Facundo Arana y Romina GAetani luego de los cuestionamientos de Paula Varela: "No hay falsedad a la hora que ninguno de los dos se pidió disculpas. Porque los dos están convencidos de que hicieron lo que hicieron sin intención de molestar al otro ni lastimar".

Más sobre este tema Facundo Arana y Romina Gaetani se amigaron: la foto del encuentro a solas

Ahí, Varela justificó: "Yo me refiero a la falsedad de la foto, de que 'estamos bárbaro, todo divino'".

Entonces, Mariana Brey reveló el insólito proyecto conjunto de Facundo Arana y Romina Gaetani: "Cuentan que entre las cosas que se dijeron es que quieren trabajar juntos. En breve los vemos juntos".